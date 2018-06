Jeremy Frérot revient en solo

“Me voici, me revoici pour les anciens, un an sans nouvelles…”C’est comme le retour d’un long voyage…”. Nouveau look avec les cheveux courts Jérémy Frérot revient. “On a changé, on a grandi”, explique-t-il. “Je m’appelle Jérémy Frérot, j’étais le Fréro de Delavega et après un an de vie et de réflexion, je viens vous présenter mon monde.” Le mari de Laure Manaudou a déjà annoncé une tournée de 13 dates en France et en Belgique. Les places, seront disponibles dès le 29 juin prochain. Jérémy Frérot sera en concert le 22 novembre à la Wantzenau, Espace Fil d’Eau.