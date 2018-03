Joey Starr, en une de Playboy

JoeyStarr porte une paire d’oreilles de lapin et serait a priori le premier homme en couverture de Playboy France. Sur un numéro collector de novembre/décembre 2017, on a pu voir également un homme seul, il s’agissait de Hugh Hefner, fondateur du magazine, mort le 30 septembre 2017. Un hommage lui avait été rendu, avec un cliché en noir et blanc, à la Une. Le nouveau numéro arrive le 17 mars prochain.

