Joey Starr et Kool Shen seront en concert à l’AccorHotels Arena de Paris du 8 au 10 mars. Les deux chanteurs et les MC’s sont en train de préparer un énorme show !

Joey Starr a publié sur Instagram une photo de l’équipe «110 ANS APRES!!!….UN SACRÉ COUP DE PELLE». NTM s’est formait en 1988, il y a 30 ans et en 1998 sortait «Suprême NTM».