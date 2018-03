JoeyStarr et Karine Le Marchand ont posé ensemble et avec Cristina Cordula. Depuis quelques semaines, le rappeur et l’animatrice sont au coeur de nombreuses rumeurs concernant une possible histoire d’amour. Ensemble après un concert de NTM, JoeyStarr et Karine Le Marchand n’ont pas caché leur complicité.

@joeystar_r_dah_punkfunkhero tu as mis le 🔥🔥🔥 #NTM Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula) le 10 Mars 2018 à 2 :35 PST