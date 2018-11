Johnny Deep : un procès qu’il pourrait gagner

En juillet, le technicien Gregg Brooks a porté plainte Johnny Deep pour coups et blessures. Gregg assure que l’acteyr, ivre, lui aurait mis deux coups de poing dans les côtes avant de lui proposer 100 000 dollars pour qu’il le frappe en retour au visage. Un incident qui aurait eu lieu sur le tournage de leur prochain film City of Lies. Cependant, Johnny Deep pourrait bientôt sortir indemne de ces accusations portées contre lui. Gregg Brooks et son avocat ne se seraient pas présentés à l’audience le 6 novembre au tribunal de Los Angeles. Une absence qui pourrait tout changer. Le technicien entourerait de graves sanctions financières et/ou le rejet de son affaire contre Johnny Depp. Le juge devrait rendre sa décision en décembre prochain !