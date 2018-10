Johnny Depp et ses phobies

Johnny Depp déteste danser. Interviewé par Ellen Degeneres, l’acteur confiait qu’il s’agissait de l’une de ses plus grandes peurs. Il est également atteint de coulrophobie. Johnny Depp a une crainte inexpliquée des clowns. “J’ai une peur bleue des clowns. Mais je pense que si je m’entoure d’eux, je peux éloigner le mal. Cela vient probablement de leur visage peint en blanc et leur faux sourire. Les clowns ont toujours l’air d’être cachés dans l’obscurité et d’être potentiellement méchants.”