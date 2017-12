Durant sa carrière, Johnny Hallyday a enregistré plus de mille titres, composé une centaine de chansons et vendu 110 millions de disques. Depuis 1963, Johnny a donné 19 concerts en Alsace.

Quelques archives de l’Alsace et Dna.

Le 7 juillet 2016, Johnny se produit à Haguenau



13 et 14 novembre 2015 : Johnny en concert au Zénith à Strasbourg



La Meinau à Strasbourg, en 2003 devant 30.000 personnes



Johnny Hallyday à la Foire aux vins en 1980 à Colmar