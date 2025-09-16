Journée Européenne du Patrimoine
Cette année, la Journée Européenne du Patrimoine, est organisée le Dimanche 21 septembre sur le thème "Autour de l'architecture". Pour cette nouvelle édition, le Parc de Wesserling vous propose de redécouvrir l’histoire industrielle et architecturale du site à travers une programmation inédite. Bénéficiez de nombreuses visites et animations gratuites tout au long de la journée, ainsi que d’un tarif réduit pour le Château des Manufacturiers et ses Jardins ! À ne pas manquer : la Grande Chaufferie ouvrira en avant-première les portes de son Laboratoire et de sa Salle des Turbines, ce nouveau parcours sera ouvert exceptionnellement, car son ouverture est prévue en 2026 uniquement.
Lieu
68470 Husseren-Wesserling
Date
du 21 septembre 2025 à 10h00
au 21 septembre 2025 à 18h00