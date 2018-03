Journée “Jobs d’été” au Sémaphore de Mulhouse

Vous cherchez un job pour cet été ?

Malgré de nombreux courriers vous n’avez toujours pas de réponse positive ?

Sachez donc qu’une journée “Job d’été” sera organisée vendredi 23 mars à Mulhouse pour vous aider à trouver un emploi saisonnier.

Grâce à l’ensemble des services de Sémaphore MSA et Pôle Emploi, vous pourrez découvrir toute l’offre d’emploi encore vacante au niveau local et même dans le Grand-Est et le Territoire de Belfort.

Sur place :

espace job dating avec des employeurs, un espace Jobs à l’étranger” mais aussi des rencontres avec les conseillers, relecture des candidatures….

Venez nombreuses et nombreux.

RDV donc vendredi de 10 à 15h dans les locaux de Sémaphore MSA, 9 rue du Moulin à Mulhouse.