Joyce Jonathan reprendre du poids, grâce à ses fans

Dans une interview accordée à Voici, Joyce Jonathan a révélé avoir mal vécu les critiques lors de sa participation à Danse avec les stars en 2014, et avoir eu un comportement excessif avec la nourriture les mois qui ont suivi. « Ça m’a fait tomber en déprime totale. Après ça, je n’ai fait que bouffer pendant des mois. Mais au bout de quatre mois, j’ai réagi et je me suis mise au sport. J’étais peut-être tombée dans l’excès à un moment et c’est vrai que j’avais énormément maigri. Moi, je ne voyais rien, je me sentais trop bien, légère, épanouie. » Les inquiétudes de ses fans ont fait réagir la chanteuse. « Toutes ces réactions m’ont fait réfléchir, et j’ai fini par trouver un équilibre normal ».