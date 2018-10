Julia Roberts : faites du shopping avec la star

Julia Roberts s’est associée à la plateforme d’appels de dons Omaze pour défendre les intérêts de l’association LGBT Gay, Lesbian & Straight Education Network. En faisant un don sur le site, on gagne la possibilité d’être tiré au sort pour déjeuner avec Julia Roberts dans son restaurant préféré et faire du shopping sur Rodeo Drive, à Los Angeles, et dans les mêmes conditions que son personnage dans le film. Le gagnant ou la gagnante aura 2.500 dollars à dépenser Le ou la gagnante ira également au Wilshire Hotel de Beverly Hills, où a été tourné le film.