Julien Doré, ne coupera jamais ses cheveux ! Découvrez pourquoi ?

Julien Doré fait parler de lui pour sa musique et pour sa chevelure. Il déclare qu’il est hors de question pour lui de se retrouver les cheveux courts. « Les Amérindiens considèrent que leurs cheveux sont le prolongement de leur système nerveux et captent les éléments extérieurs, déclare Julien Doré. Il y a plusieurs cultures dans lesquelles les cheveux longs offrent une plus grande sensibilité au monde. Moi je trouve ça joli. Et pour être très honnête, j’y crois profondément. »…« Mes cheveux longs sont non seulement ma façon de capter ce qui m’entoure, ce qui va m’arriver – même si c’est un peu mystique ! – mais ils sont surtout une armure. Je me sentirais complètement dénudé si je ne les avais plus. C’est mon enveloppe. »