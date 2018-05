Julien Doré : très classe avec un ancien candidat de la Nouvelle Star

Julien Doré en concert à l’Olympia à Paris et comme pour tous ses lives, il a décidé de donner leur chance à des inconnus en première partie. Pour ce concert parisien, il a choisi Maxime, un chanteur qu’il n’avait pas revu année de sa participation à la Nouvelle Star. « J’ai reçu une vidéo d’un garçon qui chante dans le métro avec une fille, se souvient Julien Doré. Je me suis dit “C’est fou, j’ai l’impression de le connaître.” Je lis le mot qui accompagne la vidéo : c’était un ancien candidat de Nouvelle Star qui avait fait plusieurs épreuves avec moi. » Julien Doré le contacte et valide sa présence en première partie de l’Olympia : « Il était super, conclut le chanteur. Et il a profité de l’Olympia pour demander sa copine en mariage. »