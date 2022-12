Au sein d’une équipe de 2 Juristes Senior et sous la responsabilité du DAF, vous êtes en charge des intérêts lors de la rédaction des contrats en tant que Contract Manager et de tous les aspects juridique et conformité en tant que Juriste et Compliance Representative.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

En tant que Contract Manager :

• Participer à la rédaction des contrats de ventes et d'achats, des contrats liés à la propriété intellectuelle, ainsi que des contrats de recherche en commun

• Intervenir en support dans la négociation des contrats, puis les valider

• Assurer un suivi des pénalités et litiges en collaboration avec les opérationnels, la finance En tant que Garant de la Conformité (Compliance Representative) :

• Suivre les projets liés à la notion de « Compliance » :

o La gestion des contrats d'agents et d'intermédiaires

o La mise en œuvre du code éthique et des règles anti-corruption du groupe

o La mise en œuvre de toute règle nationale ou internationale relative à la mise en conformité tel que règlementation RGPD, German Act, …

• Rédiger des notes d’informations et recommandations juridiques pour les opérationnels afin de mettre en conformité l’entreprise et respecter les règles et directives du groupe

En tant que Juriste :

• Assister les équipes pour toutes questions relevant du droit commercial général, du droit de la distribution et de la concurrence, du droit des affaires et des contrats et de la propriété intellectuelle

• Assurer une veille juridique permanente pour suivre l’évolution des réglementations et la jurisprudence

• Rédiger des actes juridiques et accomplir certaines démarches auprès d’organismes pour le compte de l'entreprise localisé en France et ses filiales à travers le monde.