En 2016, Justin s’est battu avec un jeune homme “Tobias Cannon”. Selon TMZ, le chanteur a enchaîné les coups et lui a fait vivre l’enfer. Tobias Cannon dit avoir été blessé à la tête, au dos et au coup et il prétend même avoir perdu conscience pendant la bagarre. Il accuse Justin Bieber d’insultes racistes mais n’a pas mentionné ce qu’il aurait dit. Tobias a donc porté plainte contre la star.