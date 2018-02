Justin Bieber : une expo consacrée à la star

Les fans de Justin Bieber ont pu découvrir dès le 18 février, une exposition 100% Justin Bieber à Stratford, au Canada. Le musée de sa ville natale a dévoilé les premières pièces de cette exposition, organisée avec le soutien de Diane et Bruce Dale, ses grands-parents. Pattie Mallette était présente lors de l’inauguration. Dans cette exposition, les fans peuvent retrouver 125 objets qui ont appartenu à Justin Bieber plus jeune : Chaussures et vêtements, prix, instruments de musique et même des sous-vêtements.