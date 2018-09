Justin Bieber : le mariage ?

Justin Bieber et Hailey Baldwin sont en couple de juin dernier, mais il semblerait que les tourtereaux aient envie de passer à la vitesse supérieure. Ils ont été vus au palais de justice de New York afin d’obtenir une licence de mariage et dans cet État, le document est valable 60 jours. Les témoins qui étaient sur place ont confié au site TMZ que le couple était “très ému”. Justin s’est même mis à pleurer : “J’ai hâte de t’épouser, bébé.” et aurait également dit à des proches “Merci de votre discrétion.” Le site américain a dévoilé que les deux stars prévoyaient de se marier durant la semaine du 17 septembre. La cérémonie devrait avoir lieu au Canada d’où est originaire Justin Bieber.