Après son mariage avec Hailey Baldwin, Justin Bieber a voulu trouver une maison pour son couple. Ils ont trouvé leur nouveau logement à Los Angeles et le chanteur loue une résidence 100.000 dollars par mois. La demeure de plus de 650 mètres carrés comprend cinq chambres, sept salles de bain, un studio d’enregistrement professionnel, une salle de sport, un garage pour six voitures, un spa et une piscine.