Justin Bieber, n’arrive pas à trouver de logement

Cela fait un an que Justin Bieber vit dans un hôtel de Beverly Hills. Personne veut lui louer une maison, sachant qu’il aurait proposé jusqu’à 100 000$ par mois pour avoir une résidence privée. Aucun propriétaire ne veut lui louer, à cause de sa mauvaise réputation. Ils se sont entendus de ne jamais accepter de lui louer puisqu’il est bruyant et fêtard en plus de vandaliser les propriétés et refuser de payer l’entièreté des réparations requises par la suite.

En 2015, une maison louée par Justin a été démolie suite à after des Grammys. En 2014, il avait eu deux ans de mis à l’épreuve, en plus d’une amende de 80 000$ pour avoir lancé des oeufs sur la maison de son voisin qui se plaignait du bruit.