Justin Bieber et Selena Gomez auraient décidé de faire un break

Comme l’ont indiqué des témoins à E! News, les deux stars se seraient momentanément séparés mais resteraient toujours en contact. « Ils ont eu beaucoup de petits désaccords récemment et une dispute en particulier a éclaté, les poussant à se séparer. Cependant, ils sont toujours en contact depuis et leurs sentiments n’ont pas changé », a indiqué une source…« C’est sûr qu’ils vont se remettre ensemble et que ce n’est pas fini, mais ils ont tous les deux besoin de passer du temps loin de l’autre ».