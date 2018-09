Justin Bieber vient d’acheter dans l’Ontario, au Canada, un manoir et un centre équestre. On peut y trouver des pistes de course et des écuries. La propriété comprendrait plus de 40 hectares et aurait coûté à la star, 5 millions de dollars. La résidence a également un accès privé à un lac, quatre chambres, six salles de bain, une salle de jeu, un cinéma, un garage et un hangar à bateau.