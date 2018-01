Justin Bieber : ses vacances gâchées à cause de sa maman

Justin Bieber a posté une photo de ses vacances sur son compte Instagram, sur laquelle on peut le voir entourer de musiciens et de sa maman en fauteuil roulant.

Pattie Mallette, la maman de Justin Bieber, a expliqué la raison de ce handicap ” Okay, donc ouais, je me suis cassée le pied au premier jour de mes vacances, mais il y a pire comme endroit pour se blesser. Ça, j’en suis sûre “.

Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 20 Janv. 2018 à 4 :11 PST