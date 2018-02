Après 5 ans d’absence, “Man Of The Woods” est le cinquième album studio de Justin Timberlake. On retrouve le son traditionnel rock américain mélangé aux influences modernes de The Neptunes, Timbaland, Chris Stapleton et Alicia Keys.La superstar déclare que cet album est très personnel, inspiré par sa femme et son fils.Le 4 février 2018 soit deux jours après la sortie de son nouvel album, Justin Timberlake performera sur la scène du Super Bowl.