Justin Timberlake blessé, il décale un concert

Justin Timberlake devait donner un concert au Madison Square Garden, à New York. L’événement a été annulé à cause d’une blessure aux cordes vocales…« Hey les gars, je suis désolé de vous annoncer que je vais devoir décaler mon concert de ce soir au MSG, sur ordre des médecins. Mes cordes vocales sont sévèrement blessées. Mais je vais me rattraper : le nouveau concert aura lieu le 31 janvier, le soir de mon anniversaire », a-t-il écrit sur Twitter. Justin Timberlake fêtera ce jour-là ses 38 ans.