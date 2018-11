Justin Timberlake : Cry me a river, écrit en 2 heures

Dans son livre, sorti cette semaine aux Etats-Unis, Justin Timberlake annonce que son hit “Cry Me a River” a été écrit en 2 heures…”J’étais furieux. J’ai écrit Cry Me a River en deux heures. Je n’avais pas l’intention de l’écrire. Mais mes sentiments étaient si forts que je devais l’écrire et je voulais votre réaction. Les gens m’ont entendu et ils ont compris cette chansons parce que nous sommes tous passés par là.” La chanson est sortie en novembre 2002, quelques mois après sa rupture avec Britney. Dans le clip de “Cry Me a River”, la jeune fille qui brise le coeur de Justin ressemble d’ailleurs à Britney Spears, ce qui confirmait les spéculations.