Justin Timberlake fait manger des insectes à ses invités

Justin Timberlake a invité des journalistes à écouter son nouvel album et pour l’occasion, ils ont eu droit a un buffet…Original !

Un journaliste raconte « On a mangé des sauterelles et des fourmis avec Justin Timberlake qui nous a joué son album en entier #ManOfTheWoods avant sa sortie le 2 février en marge de son concert de la mi-temps du Super Bowl. Je pense plein de choses de la nouvelle musique de Justin Timberlake, que je dévoilerai plus tard (on a signé un contrat de confidentialité) », a-t-il déclaré, ajoutant « INSECTES = DEGUEU ». Si le journaliste n’a pas eu l’air d’apprécier son apéro musical, il a pourtant été concocté par les meilleurs chefs du restaurant norvégien réputé, le Noma.