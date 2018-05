Marqué par la dernière tuerie dans un lycée de Santa Fe au Texas, Justin Timberlake a souhaité rencontré une fan, à l’occasion de son passage à Houston pour sa tournée Man of the Woods. Il a donc rendu visite à Sarah Salazar, blessée dans l’attaque qui a coûté la vie à 10 de ses camarades, et en a blessé 12 autres.

Justin Timberlake visited Sarah Salazar this morning and brought her a gift. 게시: Sonia Lopez-Puentes 2018년 5월 25일 금요일