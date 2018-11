Kanye West : 2500€ dans un restaurant en Belgique

Après un match de basket à Houthalen, Kanye West est allé dans un restaurant italien. “Ils ont mangé pour 2500 euros”, a confié le gérant Wess Valetta. “Nous n’avons pas accepté son gros pourboire.” Cinq minutes avant la fermeture du restaurant, Wess a reçu un appel de son ami propriétaire de la brasserie Fratelli à Houthalen. “Il m’a demandé si je pouvais accueillir une star de renommée mondiale avec son équipe. Il ne m’a pas dit qui c’était. On pensait que ça serait un joueur de football. “Il s’agissait en fait de Kanye West. Il était accompagné de trois personnes. Kanye avait demandé à être seul avec les membres de son staff dans l’établissement. “Nous n’avons pas pu prendre de photos et encore moins demander un autographe.” Wess Valeta a pu rester avec son cuisinier, l’assistant du cuisinier et un serveur. “C’était un invité charmant. J’ai pu lui parler, on était aux toilettes ensemble. Il m’a dit que la Belgique était un pays agréable à vivre.”