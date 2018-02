La star a fait son come-back sur le réseau social, le jour de la Saint-Valentin ! Il a publié une carte manuscrite, sur laquelle on pouvait lire ” Joyeuse Saint-Valentin bébé “. Kanye West a ensuite dévoulé une photo toutes les cinq minutes environ, une série de photo sur le thème du couple mythique.

Il a commencé avec Madonna et Sean Pean avant de rendre hommage à Michelle et Barack Obama.

Une publication partagée par Kanye West (@kanyewest) le 14 Févr. 2018 à 11 :49 PST

Madonna & Sean Penn Une publication partagée par Kanye West (@kanyewest) le 14 Févr. 2018 à 12 :27 PST