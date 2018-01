Kanye West, envoie des mails à Kim pour lui dire comment s’habiller

Dans le dernier épisode de la télé-réalité L’incroyable famille Kardashian, Kim K. annonce à sa soeur Khloé que Kanye West lui envoie des mails pour lui dire comment s’habiller. Par exemple, Kanye West ne veut plus que sa femme porte des grandes lunettes de soleil. Il préfère les modèles à petits verres façon années 90. Pour la convaincre, il lui a même ajouté en pièce jointe des dizaines de photos d’autres stars. “Il m’a envoyé un email immense pour me dire: ‘Tu ne peux plus porter de grandes lunettes désormais. Tout est dans les petites lunettes de soleil’ “…