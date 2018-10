Kanye West était à la Maison Blanche pour rencontrer Donald Trump. Au cours d’une réunion, Kanye a décidé de montrer au président une photo d’un avion à hydrogène. Il a sorti son iPhone et a saisi son code d’authentification et il semblerait que le code soit «00000» !

Here’s the moment Kanye unlocked his phone to show Trump a gif #tictocnews pic.twitter.com/CFD2XYbmns

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 11 octobre 2018