Kanye West, prof dans des universités ?….et bien non

Dans un tweet, Kanye West a annoncé qu’il donnerait « un cours à l’Art Institute de Chicago et à l’American Academy of Art ». Sauf que ces deux universités ont rapidement démenti les infos du plus mégalo des rappeurs américains : « Nous sommes flattés que Monsieur West souhaite enseigner à des artistes et des designers émergents à l’Ecole de l’Art Institute of Chicago ; cependant, Monsieur West n’enseigne pas actuellement et pour l’instant, il n’y a aucun projet de ce genre ». Même chose du côté de l’American Academy of Art qui affirme au même site qu’« aucune discussion concernant ce sujet n’a eu lieu ces derniers temps ».