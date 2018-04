Kanye West : son état inquiète ses proches

Plusieurs proches du rappeur, s’inquiètent pour son état psychologique. D’après People, Kanye West serait convaincu d’être « Dieu » et un « génie absolu ». Personne ne réussirait à le contrôler, pas même Kim Kardashian. « Tout le monde est très, très inquiet », confie une source. Il se serait séparé de son manager de longue date, de ses deux avocats et de Scooter Braun. Kanye aurait demandé de s’occuper uniquement de lui et de rompre avec leurs autres clients, ce qu’ils auraient refusé. Kanye West a annoncé la sortie de deux albums en juin à une semaine d’intervalle.