Kanye West travaille sur son nouvel album en Ouganda

Le rappeur s’est envolé pour l’Ouganda afin d’y finir l’enregistrement de son nouvel album, Yandhi. Il devait sortir fin septembre, mais Ye a changé d’avis à la dernière minute, annonçant qu’il devait encore travailler dessus. Sur une vidéo, on voit Kanye West en train de travailler sur un titre ! Par la même occasion, le rappeur et son épouse Kim Kardashian ont rendu visite lundi au président ougandais Yoweri Museveni, faisant cadeau au dirigeant âgé de 74 ans d’une paire de tennis blanches.

Kanye West vibes in Uganda 🌍 — he needs this. hope he finds himself and returns a better person. #ToTheBayAreaAndBeyond pic.twitter.com/DwAvaD0qFS

— G-Mo (@gDASHmo) 13 octobre 2018