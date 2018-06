Kanye West, veut travailler avec l’équipe du film Deadpool

Kanye West vient de voir les deux volets des aventures de Deadpool et il a adoré, à tel point qu’il veut en être pour le prochain. Il regrette de ne pas avoir été appelé pour participer à la bande-son. « Les mecs, votre écriture et votre approche sont tellement innovantes… J’adore la façon dont vous avez brisé le 4e mur… Merci pour être si innovant et, s’il vous plaît, sachez que je suis prêt à rendre ma musique accessible la prochaine fois ». L’acteur Ryan Reynolds, qui incarne le superhéros, lui a répondu : « Je suis d’accord. Je vais en toucher deux mots à Céline Dion. »