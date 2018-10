Yves Rocher est le maquilleur officiel de la nouvelle saison de Danse avec les Stars et Karine Ferri, devient sa nouvelle égérie. Une communication est lancée auprès de ses clientes sur le site Internet, les mailings mais aussi en magasin. L’animatrice tourne également des vidéos tutos maquillages dans lesquels on la verra se servir des produits Yves Rocher. Des d’une durée de 2 minutes, diffusées sur les sites d’Yves Rocher et MyTF1.