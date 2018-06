Karine Ferri : Une marque de gélules amincissantes utilise son image sans son accord

Une marque de gélules amincissantes s’est appropriée l’image de Karine Ferri. Dans cette publicité mensongère qui tourne sur le web, la marque assure que c’est l’animatrice qui a créé ces gélules dans le plus grand des secrets. Karine Ferry a poussé un gros coup de gueule et a tenu à alerter ses fans. “Cette publicité mensongère incessante commence sérieusement à être pénible. Ne commandez surtout pas ses produits !”, a-t-elle lâché sur Twitter où elle est suivie par plus de 800 000 personnes.