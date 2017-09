Kate Middleton : 700 000 euros de bijoux

Selon le Dailymail, Kate Middleton, mariée à William depuis le 29 avril 2011, aurait reçu en six années de mariage l’équivalent de 700 000 euros de bijoux ! Le saphir serti de diamants de Kate Middleton, sa bague de fiançailles héritée de la princesse Diana, serait estimée à 341 000 euros. Kate Middleton possède aussi un bracelet doré offert par son beau-père le prince Charles, estimé à plus de 170 000 euros. Elle possède également un sautoir Cartier à 62 500 euros. En gros, la collection de bijoux de Kate pourrait valoir plus d’un million d’euros.