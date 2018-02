Katy Perry, en couple avec Robert Pattinson ?

Katy Perry et Robert Pattinson passeraient dernièrement beaucoup de temps ensemble d’après les médias américains. Le 26 janvier dernier, ils auraient été repérés au Taix French Restaurant, à Los Angeles. Une source proche de Katy Perry révèle à Hollywood Life que les deux stars ne sont pas encore réellement en couple : “Ils discutent beaucoup et flirtent sans arrêt. Katy serait prête à se lancer dans une relation avec Rob sans hésitation mais elle a l’impression d’être encore dans la friend zone. Et elle a raison. Rob a peur de se lancer. Il craint de perdre une grande amie si les choses venaient à devenir compliquées”. Après avoir été en couple avec Russel Brand, Calvin Harris, John Mayer ou Orlando Bloom, Katy Perry se mettra t-elle avec Robert Pattinson ?