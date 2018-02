Katy Perry et Orlando Bloom avaient décidé de se séparer en mars 2017, après un an de relation. Il y a quelques jours, ils ont passé tous les deux des vacances aux Maldives, dans le même hôtel de luxe. De plus, Katy Perry a plusieurs fois commenté les photos d’Orlando Bloom, et a même publié une photo d’elle dans un pyjama à l’effigie du pirate des Caraïbes. Ils seraient de nouveau ensemble.