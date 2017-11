Katy Perry gagne son procès et aura son couvent

Il y a deux ans, Katy Perry avait acheté le couvent de San Feliz pour 10 millions de dollars et avait même ajouté 4,5 millions pour ériger un autre lieu de prière. Problème : deux nonnes avaient également promis la bâtisse à Dana Hollister, une femme d’affaires. Katy Perry avait porté plainte contre Dana Hollister. La Justice a donné raison à la chanteuse, estimant que la femme d’affaires avait mal agit durant cette vente. Elle doit payer plus d’un million et demi de dollars à Katy Perry et près de 4 millions à l’archidiocèse.