Katy Perry s’incruste dans un mariage

Samedi 21 octobre, Katy Perry était en concert dans le Missouri. Mais juste avant sa représentation, la star s’est rendu dans la salle de réception de l’hôtel Four Season, qui accueillait le mariage de Hayley Rosenblum et Blonie Dudney. Les invités ne s’attendaient pas à cette surprise de dernière minute comme le raconte Amy Prada : “Elle a demandé aux mariés si elle pouvait s’incruster à leur mariage et ils ont tous les deux dit ‘oui'”. Katy Perry a fait le show, allant jusqu’à twerker dos à dos avec la mariée. “Tout le monde a été sous le choc et agréablement surpris”. Katy Perry serait restée une quinzaine de minutes, acceptant au passage de faire quelques selfies avec les convives.

