Katy Perry : une pause dans sa carrière musicale

Katy Perry a annoncé qu’elle faisait une pause dans sa carrière musicale pour se consacrer à sa relation avec l’acteur Orlando Bloom. S’éloigner de la musique lui permettra de se consacrer à sa santé mentale et travailler sur son “côté spirituel et émotionnel”:

“Je tourne depuis environ 10 ans, donc je vais juste me reposer. Je ne vais pas enregistrer tout de suite un nouveau disque. J’ai l’impression d’avoir fait beaucoup de choses”, indique-t-elle, précisant: “J’essaye de trouver l’équilibre et d’éviter les excès, de rester les pieds sur terre.” En plus de sa ligne de chaussures, Katy Perry veut faire du cinéma. “J’adorerais faire une comédie. Mais il faudrait que ce soit dans la même veine que Kristen Wiig ou Jenny Slate, très ironique, avec une dose d’humour noir, un peu comme Mes Meilleures Amies”.