Les sorties albums de ce vendredi 31 août 2018

Après plus d’1 an d’absence, l’heure du grand retour du phénomène Kendji Girac a sonné !

Pour rappel, Kendji c’est plus de 2,5 M de ventes à son actif un cumul de bientôt 1 milliard de vues sur YouTube pour l’ensemble de ses clips, 3 victoires à la Chanson de l’année

Kendji est de retour avec un troisième album (Amigo) en parti co écrit par Damso et Vianney, ainsi qu’un duo avec Claudio Capéo.



Après 200 000 albums vendus de Bruxelles, BDA annonce son grand retour avec un nouvel album ambitieux, «Je me dis que toi aussi», écrit et enregistré entre Tarbes et Bruxelles.

Les 11 nouveaux titres mixés par Lionel Capouillez (Stromae) affichent clairement une volonté artistique d’évoluer vers un son électro-pop très actuel. Une attention particulière a été apportée à l’écriture par Sylvain Duthu, qui signe-là ses meilleurs textes. Des surprises attendent les fans comme un titre, «Allez reste», coécrit avec Vianney.

Avec près de 60 millions de streams audio et près de 40 millions de streams vidéo, BDA s’inscrit comme étant l’un des nouveaux poids lourds de la nouvelle scène française.

Le groupe sera le mercredi 13 mars à l’Eden de Sausheim.