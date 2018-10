Le Who’s Who in France, créé en 1953, a publié sa 50ème édition. Ce dictionnaire biographique compte 2.372 pages, pèse 4.2 kg et coûte 690 euros. Dans cette édition 2019, vous trouverez les biographies de 21.500 personnalités des mondes artistique, politique, économique, scientifique et militaire, dont 704 nouveaux entrants, avec Jamel Debbouze et Kev Adams, DJ Bob Sinclar et la journaliste Nathalie Renoux.