Invitée sur la plateau de l’émission de James Corden, Kim Kardahsian a participé au jeu « Spill your guts or fill your gutts »….« crache le morceau ou remplis ton estomac ». James Corden a posé LA question ! Est-ce que Khloë Kardashian et Kylie Jenner sont enceintes, comme le disent les rumeurs. Kim Kardashian, après une seconde d’hésitation, saisit le verre posé face à elle : un jus de sardine ! Elle en boit une gorgée et en recrache une partie dans un seau.