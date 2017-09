Kim Kardashian et Kanye West, dépensent une fortune pour leur mère porteuse

Kim Kardashian et Kanye West ont dépensé une énorme somme pour assurer la sécurité de leur mère porteuse.

“Kim et Kanye ont loué un endroit qui se situe à près d’une heure de leur maison de Los Angeles, dans un quartier très quelconque de classe moyenne pour leur mère porteuse, a expliqué une source proche du couple.” A quoi ressemble la nouvelle maison de la mère porteuse ? “C’est une très jolie maison, répartie sur deux étages, où Kanye a mis des caméras partout et à l’extérieur pour sa sécurité, poursuit la source au Sun. Il y a six gardes qui feront des rondes pendant neuf mois.”

Le coût de cet investissement ? 1,5 million de dollars.