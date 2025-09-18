Kriminàcht - enquête participative
" Samedi 1er Novembre 1930 : Hans, garagiste à Bollwiller, est découvert sans vie sur un tracteur devant son établissement. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un meurtre. Mais qui a tué Hans ? " Le policier Frédéric Hunsinger, présent par hasard dans le village, prend l’enquête en main. Mais il ne peut agir seul : il a besoin de vous pour découvrir la vérité. Plongez au cœur d’une intrigue haletante et menez vos investigations dans des lieux inédits de l’Écomusée d’Alsace comme le cimetière ou le café de la gare. En petits groupes, partez à la recherche d’indices et interrogez les suspects répartis sur différents sites du village. Fermeture du musée à 22h30, en dehors des maisons qui concernent l'enquête, les espaces du musée ne sont pas visitables. Un événement en collaboration avec La Fabrik'.
Lieu
68190 Ungersheim
Date
du 30 octobre 2025 à 18h30
au 1er novembre 2025 à 22h00