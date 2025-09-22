L'arrivée de saint Nicolas
Le saint Nicolas fait son arrivée dans le village ! Vêtu de son plus beau costume, le saint Nicolas fait son arrivée dans le village accompagné de ses hallebardiers et de ses musiciens. À la tombée de la nuit, partagez un délicieux goûter en sa compagnie à l'Écomusée d'Alsace. Profitez également de votre venue au musée pour participer aux nombreuses animations prévues tout au long de la journée. Le 7 décembre 2025 - de 10h00 à 18h00 (arrivée du saint Nicolas à 17h)
Lieu
68190 UNGERSHEIM
Date
du 7 décembre 2025 à 10h00
au 7 décembre 2025 à 18h00