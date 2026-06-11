La Bonn'Soirée
Le temps d’une soirée, on vous donne rendez-vous pour célébrer l’été, la convivialité, et le stand up dans un cadre exceptionnel. Bref, tout ce qu’il faut pour passer une soirée qu’on aura envie de raconter le lendemain. On vous donne rendez-vous le 5 juillet au Bonaventure pour retrouver sur scène : Nino Arial, Nash, Charly Nyobe et Valentin Mayet, stand uppeurs parisiens et figures de la scène actuelle Ouverture du lieu : 17h Début du spectacle : 18h30 Déconseillé aux moins de 15 ans
Lieu
68000 Colmar
Date
du 5 juillet 2026 à 17h00
au 5 juillet 2026 à 23h00